جلسة تحديد المصير بين مسئولى الطلائع ولوك إيميل

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعقد مسئولو طلائع الجيش خلال الساعات القليلة المقبلة جلسة مع البلجيكى لوك إيميل المدير الفنى للفريق لحسم موقفه مع الفريق سواء بالبقاء أو بالرحيل. وأنهى طلائع الجيش بطولة الدورى محتلا المركز الثامن برصيد 41 نقطة بعد أن لعب 34 مباراة فاز فى 10 لقاءات وتعادل فى 11 وخسر 13 مباراة وسجل لاعبوه 41 هدفا وتلقت شباكه 39 هدفا. وقرر البلجيكى لوك إيميل، المدير الفنى لطلائع الجيش، منح لاعبيه راحة 12 يوماً من التدريبات عقب التعادل الإيجابى 1-1 مع المقاصة فى الجولة الأخيرة للدورى.

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