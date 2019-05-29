شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى: لسنا طرفاً فى خناقة مؤجلات الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رفض إبراهيم فارس عضو مجلس إدارة النادى الإسماعيلى إقحام ناديه فى أزمة مباريات الدورى المشتعلة بين عدد من أندية المسابقة فى الوقت الراهن.

وقال المتحدث الرسمى للإسماعيلى، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، "مباراتنا مع الزمالك بالنسبة لنا تحصيل حاصل فلو أٌقيمت قبل كأس الأمم الأفريقية أو بعدها لن تفرق كثيراً لذا لم نقحم أنفسنا فى هذه الأزمة".

ويحتل الإسماعيلى المركز السابع برصيد 43 نقطة بعد أن لعب 33 مباراة فاز فى 10 وتعادل فى 13 وخسر 10 مباريات وسجل لاعبوه 29 هدفا وتلقت شباكه 33 هدفا، ومازال لديه مباراة مؤجلة مع الزمالك لم يتحدد موعدها بعد.

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وكان جهاز الدراويش قد منح لاعبيه راحة 15 يوماً من المران نظرا لعدم تحديد موعد المباراة المتبقية للفريق هذا الموسم أمام الزمالك .

وهبط النجوم والداخلية رسميًا إلى الدرجة الثانية، ولم يتحدد الطرف الثالث، فى ظل المنافسة الشرسة بين أكثر من نادى للهروب إلى منطقة الأمان، بينما انحصرت الصراع على لقب الدورى بين الأهلى "المتصدر" والزمالك "الوصيف".