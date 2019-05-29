شكرا لقرائتكم خبر عن رمضان صبحى ومصطفى محمد فى قائمة المنتخب الأولمبى استعدادا لاوزبكستان وفلسطين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي قائمة تضم 30 لاعباً استعدادا لبدء معسكر الفريق الذي يتخلله مباراتين أمام أوزبكستان يومي 9 و11 يونيو فى أوزبكستان، ويوم 16 يونيو أمام المنتخب الفلسطينى الشقيق . وجاءت قائمة اللاعبين كالتالى:

المنتخب الاولمبى

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر رمضان صبحى ومصطفى محمد فى قائمة المنتخب الأولمبى استعدادا لاوزبكستان وفلسطين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.