شكرا لقرائتكم خبر عن الحاوى وصالح جمعة يتنافسان على مقعد السعيد فى الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - منافسة شرسة تشهدها تدريبات الأهلى خاصة بين ثنائى الفريق وليد سليمان وصالح جمعة، لاقتناص مقعد أساسى فى التشكيلة الحمراء، وبالتحديد بمركز صانع الألعاب. ويحاول الأهلى تثبيت لاعب فى مركز عبد الله السعيد منذ رحيله عن صفوف الفريق، قبل أن يشارك ناصر ماهر إلا أنه سرعان ما خرج من الحسابات ويشارك صالح جمعة بدلاً منه، إلا أن عودة الحاوى وليد سليمان جعلت الجهاز الفنى فى حيرة من أمره لاختيار اللاعب رقم 10 فى التشكيلة الحمراء. Advertisements واختير وليد سليمان فى قائمة منتخب مصر المشاركة فى كأس الأمم الأفريقية المقبلة فيما لم يتم استدعاء صالح جمعة لقائمة الفراعنة.

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