شكرا لقرائتكم خبر عن أين هانى أبو ريدة من تجاوزات أحمد مجاهد فى اتحاد الكرة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علامات استفهام كثيرة تبعت تجاوز أحمد مجاهد عضو اتحاد الكرة كل الحدود بمنع قناة time sport من تغطية استعدادات ستاد الدفاع الجوى لبطولة أمم أفريقيا، وكلها تشير لنفس السؤال أين هانى أبو ريدة رئيس الاتحاد؟ ، ولماذا يصمت على تجاوزات أحمد مجاهد التى فاقت كل القواعد الصحيح منها والخاطئ! .

أبو ريدة بحسب الأغلب الأعم من أعضاء مجلس الجبلاية لا يحرك ساكنا تجاه خطايا مجاهد وكأنه الراعى الرسمى لأفعاله؟! .

وأكد أعضاء المجلس أن سبب قوة مجاهد هو مساندة أبو ريدة له؛ فهل ما يؤكده الأعضاء هو المشهد الأخير لمجاهد ليعود أبو ريدة مجددا لممارسة دوره، ويعيد مجاهد إلى مجرد عضو! .

أحمد مجاهد يقوم بدور رئيس الجبلاية الفعلى بعدما سلمه هانى أبو ريدة كل المفاتيح، ليتحكم فى مواعيد حضور وانصراف الموظفين، ويحدد مواعيد اجتماعات مجلس الجبلاية ويبلغ بها الأعضاء، وكذلك جدول الأعمال الذى سيتم مناقشته فى الإجتماعات، ومناقشة مطالب الأندية والرد على الخطابات الرسمية التى تصل إلى اتحاد الكرة، ورغم الأخطاء التى يقع فيها ويورط فيها الجبلاية نظرا لانفراده بالقرارات إلا أن أبو ريدة يثق فيه ويرفض سحب صلاحياته.