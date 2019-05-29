شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تأجيل المباراة.. طاهر طاهر يشارك فى مباراة الأهلى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - باتت مشاركة طاهر محمد طاهر صانع ألعاب المقاولون العرب فى مباراة النادى الأهلى التى تم تأجيلها لما بعد بطولة كأس الأمم الأفريقية مسألة حتمية، خاصة أن اللاعب بات قريباً من العودة.
كان الجهاز الفنى لذئاب الجبل قد أكد أن طاهر طاهر يسير بخطى ثابتة فى البرنامج التأهيلى، إلا أن الجهاز الفنى لم يوافق على مشاركة اللاعب فى مباراة الأهلى قبل أن يتم تأجيلها حرصاً على الشفاء التام لنجم وسط الفريق.
وكان رامى ربيع مدرب الفريق قد أكد أن طاهر طاهر عاد إلى التدريب على الملعب قبل أيام، حيث يتعافى لاعب وسط المقاولون من إصابة غضروف الركبة التى كانت قد تعرض لها في وقت سابق.
ويحتل المقاولون العرب المركز الخامس برصيد 47 نقطة، ويتبقى له مباراة واحدة فقط مع النادى الأهلى فى المسابقة من المرتقب إقامتها بعد بطولة كأس الأمم الأفريقية.
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