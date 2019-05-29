شكرا لقرائتكم خبر عن من المركز الـ13 إلى المربع الذهبى.. ماذا قدم إيهاب جلال مع المصرى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رجل المهام الصعبة هكذا يمكن وصف إيهاب جلال المدير الفنى للنادى المصرى، والذى استطاع أن يجتاز بالفريق البورسعيدى مرحلة صعبة ليصل إلى المربع الذهبى بعد حالة من التدهور سيطرت على الفريق الذى عانى بعد رحيل التوأم ووداع الكونفدرالية بداية الموسم الجارى.

إيهاب جلال تولى تدريب المصرى فى 17 ديسمبر الماضى خلفًا لمصطفى يونس الذى قاد الفريق البورسعيدى فى فترة قصيرة، حيث قاد جلال الفريق البورسعيدى فى 20 مباراة بالدورى العام كان آخرها مباراة الداخلية التى انتهت بفوز عريض بثلاثية نظيفة.

حقق النادى المصرى تحت قيادة إيهاب جلال 9 انتصارات و8 تعادلات وتعرض الفريق البورسعيدى للهزيمة فى ثلاث مباريات فقط جاءت أمام الأهلى وحرس الحدود والجونة.

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تسلم إيهاب جلال النادى المصرى فى المركز الـ13 برصيد 17 نقطة، ليصل به بعد 20 مباراة إلى المركز الرابع والمربع الذهبى برصيد 52 نقطة.

كان أبرز فوز حققه الفريق البورسعيدى تحت قيادة جلال، على حساب نادى الزمالك بهدفين مقابل هدف ليشعل المنافسة على قمة الدورى بين الأهلى والزمالك، كما تعادل أيضاً مع بيراميدز بنتيجة 3/3 ليفقده نقطتين ثمينتين فى صراع المراكز الثلاثة الأولى.