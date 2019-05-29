شكرا لقرائتكم خبر عن من المسئول عن اللجنة المنظمة لأمم افريقيا .. أحمد مجاهد أم هانى أبو ريدة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد إسناد تنظيم بطولة أمم افريقيا إلى مصر من قبل الاتحاد الافريقى لكرة القدم، تم تشكيل لجنة منظمة لبطولة أمم أفريقيا برئاسة المهندس هانى أبو ريدة عضو المكتب التنفيذى للكاف والفيفا ورئيس اتحاد الكرة، حتى تتولى هذه اللجنة الإشراف على كل ما يتعلق بتنظيم البطولة.

أبو ريدة اختار إثنين ليكونا نائبين له الأول هو الدكتور مصطفى عزام والثانى هو عمرو وهبى، كما تم اختيار محمد فضل لمنصب المدير التنفيذى للبطولة، ورغم اختيار كل هذه الأسماء إلا أن أحمد مجاهد عضو الجبلاية والذى ليس له دور أو مسمى واضح فى اللجنة المنظمة، يصر على فرض نفسه والتدخل فى كل كبيرة وصغيرة.

ولا يخفى على أحد أن أحمد مجاهد رفض العديد من الأسماء التى كانت مرشحة لمنصب مدير البطولة ومنها مصطفى مراد فهمى سكرتير عام الكاف السابق وخالد مرتجى عضو مجلس الأهلى، وأصر على تعيين محمد فضل الذى لا يمتلك أى خبرات، حتى يسيطر عليه ويغتصب صلاحياته فى اللجنة المنظمة.

مجاهد نسى أنه عضو فى اتحاد الكرة وتجاهل اتصالات الأندية ومشكلات الدورى العام والمنتخبات الوطنية، وتفرغ لإقحام نفسه فى اللجنة المنظمة للبطولة والاجتماع بمسئولى الكاف ولجان التفتيش ومعاينة الملاعب، ورغم شكاوى أعضاء الجبلاية منه لأبو ريدة بداعى أنه الوحيد الذى يتدخل فى شئون اللجنة المنظمة، الا أنه دائما لا يجد الأعضاء ردا على الصلاحيات المطلقة لمجاهد.