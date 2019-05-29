شكرا لقرائتكم خبر عن راحة 24 ساعة فى المقاولون العرب قبل الاستعداد لمواجهة بتروجت والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - منح عماد النحاس المدير الفنى للمقاولون العرب لاعبو الفريق راحة سلبية لمدة 24 ساعة، وذلك بعد التغلب على سيراميكا كليوباترا وديا برباعية نظيفة خلال المباراة التى أقيمت أمس الثلاثاء.
ويعود الفريق للتدريبات، غداً الخميس، استعداداً لمواجهة بتروجت فى الدورى العام، حيث تقام المباراة الاثنين المقبل ضمن منافسات الجولة 33 من عمر مسابقة الدورى العام.
ويحتل المقاولون العرب المركز الخامس بجدول مسابقة الدورى العام برصيد 47 نقطة، ويتبقى لذئاب الجبل مباراتان فقط الأولى أمام بتروجت والثانية أمام الأهلى.
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