مصدر: تحكيم مصري لمباراة الزمالك والانتاج

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

كشف مصدر في الاتحاد المصري لكرة القدم، عن أن مباراة الزمالك والانتاج الحربي في المباراة المؤجلة من الجولة 31 سَيُديرها طاقم تحكيم مصري.

ومن المقرر أن يواجه الزمالك الانتاج الحربي على ملعب بتروسبورت لتكون الأولى للأبيض بعد التتويج بلقب الكونفدرالية الإفريقية والتي فاز بها الزمالك الأحد الماضي على حساب نهضة بركان المغربي.

وأضاف المصدر الذي تحفظ على ذكر اسمه من خلال تصريحات لـ"الخليج 365" أن إدارة نادي الزمالك لم تُرسل القيمة المالية الخاصة باستقدام الحكام الأجانب ليتم الاستقرار على أن تكون بصافرة مصرية.

وكان مرتضى منصور رئيس النادي قد أعلن أنه باقي مباراة الزمالك في بطولة الدوري ستكون بحكام أجانب.