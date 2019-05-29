هداف الدوري يقترب من الانتقال لبيراميدز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد الرحمن طارق:

كشف مصدر مقرب من أحمد علي مهاجم فريق المقاولون العرب، أن اللاعب اقترب من الانتقال لصفوف بيراميدز في سوق الانتقالات المقبلة.

وأضاف المصدر - الذي رفض الكشف عن اسمه- في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن علي سينتقل لبيراميدز في صفقة انتقال حر نظرًا لانتهاء عقده مع "ذئاب الجبل" بنهاية الموسم الحالي.

وأكمل المصدر، أن اللاعب لم يحسم مصيره سواء بالبقاء مع المقاولون العرب أو الرحيل، حيث ينتظر اللاعب انتهاء بطولة كأس الأمم الإفريقية لتحديد مستقبله قبل بداية الموسم المقبل.

وكان أحمد علي انضم مؤخرًا لقائمة المنتخب المصري الأولية نظرًا لما قدمه من مستوى خلال الموسم الحالي مع صفوف فريقه المقاولون العرب.

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وفي سياق متصل، كشف مصدر من داخل نادي بيراميدز، أن إدارة النادي ترغب في الحصول على خدمات أحمد علي لتدعيم الجانب الهجومي في الموسم الجديد.

وأوضح المصدر، أن الفترة الماضية شهدت مفاوضات قوية بين الطرفين لإنهاء الصفقة خلال الساعات القليلة المقبلة.

ويتصدر أحمد علي صاحب الـ33 عامًا قائمة هدافي الدوري برصيد 18 هدفًا بفارق أربعة أهداف عن الثنائي محمود علاء مدافع الزمالك وخالد قمر مهاجم الاتحاد السكندري.

جدير بالذكر أن تركي آل الشيخ مالك نادي بيراميدز، ورئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية أكد مؤخرًا بضخ 800 مليون جنيه لصفقات بيراميدز الجديدة (طالع التفاصيل).