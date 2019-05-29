الكاف يكشف عن الكرة الرسمية لأمم إفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق طلعت:

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" عن الكرة التي ستخوض بها المنتخبات بطولة كأس الأمم الإفريقية في مصر.

ونشر الكاف عبر حسابه الرسمي على تويتر فيديو قصير لتقديم الكرة الجديدة والتي ستظهر في البطولة التي ستقام على أرض مصر في الفترة من 21 يونيو وحتى 19 يوليو.

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وذكر الكاف في تقديمه للكرة أن ألوان الكرة جاءت مستوحاة من العلم المصري الشامخ بألوانه الأحمر والأبيض والأسود.

وذكر الكاف الكرة ستكون باسم نيو برو ، وبجانب الألوان المصرية ظهرت فيها اللمسة الإفريقية.

وتم التأكيد على أن الكرة مصنوعة من مادة تجعلها لا تمتص المياه كما أنه ستكون أسرع.