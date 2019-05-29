كشف موعد وصول هازارد إلى ريال مدريد

ذكرت صحيفة “آس” الإسبانية اليوم الأربعاء، أن ريال مدريد يخطط لتقديم النجم البلجيكي إدين هازارد لاعب تشيلسي الاثنين المقبل، لجماهير الملكي في ملعب “سانتياغو برنابيو”.

ومن المرجح أن يتم الإعلان رسميا عن انتقال إدين هازارد إلى صفوف ريال مدريد عقب خوضه اليوم الأربعاء المباراة النهائية للدوري الأوروبي “يوروبا ليغ” لكرة القدم، بقميص تشيلسي أمام الفريق اللندني الآخر أرسنال في العاصمة الأذرية باكو.

وما يعزز الإعلان عن صفقة انتقال النجم البلجيكي بعد نهائي “يوروبا ليغ”، تصريحات فلورنتينو بيريز لإذاعة Onda Cero الاثنين الماضي، قائلا: “أبدي اهتماما كبيرا بقدوم هازارد إلى مدريد… لن أكذب بهذا الشأن وآمل بأن يتمكن من اللعب هنا هذا العام. منذ أعوام عدة ونحن نرغب في الحصول على توقيع هازارد، وآمل في أن يأتي هذا العام”.

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أما اللاعب نفسه، فقال: “أريد فقط الفوز بالكأس في حال كانت هذه مباراتي الأخيرة”، وسيكون اللقب السادس له مع “البلوز”.

ورفض إدين هازارد البالغ 28 عاما تجديد عقده مع تشيلسي الذي ينتهي في الصيف القادم، على الرغم من الحظر المفروض من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” على الفريق اللندني بتسجيل اللاعبين لفترتين حتى صيف 2020.

وتشير التقارير إلى أن رئيس الفريق الملكي سيدفع نحو 115 مليون يورو كمبلغ ثابت للنادي الإنجليزي، إضافة إلى إلى 15 مليون يورو، وفقا للألقاب والأهداف المسجلة.