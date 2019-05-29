رمضان صبحي ومصطفي محمد علي رأس قائمة المنتخب الأولمبي استعدادا لاوزبكستان وفلسطين

أعلن شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الاولمبي قائمة تضم 30 لاعباً استعدادا لبدء معسكر الفريق الذي يتخلله مباراتين امام اوزبكستان يومي 9 و11 يونيو باوزبكستان ويوم 16 يونيو امام المنتخب الفلسطيني الشقيق . وضمت قائمة الفراعنة الصغار 30 لاعبا وهم. عمر رضوان وعمر صلاح ومحمد صبحي ومصطفى شوبير واسامة جلال ومحمود الجزار واحمد رمضان ومحمود مرعي ومحمد عبدالسلام ومحمد صادق وعبدالرحمن مجدي وكريم العراقي واكرم توفيق واحمد مصطفى وغنام محمد وناصر ماهر وامام عاشور واحمد حمدي وشريف رضا وعمار حمدي وصلاح محسن وناصر منسي ومصطفي محمد ورمضان صبحي وعمر مرموش واحمد ياسر ريان وكريم يحي وأحمد ايمن واحمد يوسف واحمد سعيد.

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