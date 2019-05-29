اتحاد الشطرنج يعتمد التشكيل الجديد لمجلس إدارة منطقة الإسكندرية

قرر مجلس إدارة الاتحاد المصري للشطرنج اعتماد التشكيل الجديد لمنطقة الإسكندرية للشطرنج وجاء على النحو التالي: 1- المستشار أحمد خالد رئيس المنطقة. 2- المهندس أحمد علي تاج نائب رئيس المنطقة. 3- اللواء طبيب أحمد إبراهيم فهمي. Advertisements 4- العميد رأفت ثابت. 5- المحاسب إسلام عبد الحميد الشافعي. وتبدأ المنطقة عملها بالتشكيل الجديد اعتبارا من يوم السبت المقبل 1 يونيو 2019 وسوف تقوم المنطقة بالإشراف على كافة المسابقات والأنشطة التي تقام في محافظات الإسكندرية ومرسى مطروح والبحيرة إلى حين تشكيل منطقة البحيرة للشطرنج عقب استكمال مشاركة 4 أندية ومراكز شباب في النشاط في محافظة البحيرة.

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