نقل مباراة سموحة والاتحاد السكندري في الدوري

قررت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة عامر حسين إقامة مباراة الاتحاد السكندري وسموحة، على ستاد الجيش ببرج العرب بدلا من ستاد حرس الحدود. على ستاد الجيش ببرج العرب بدلا من ستاد حرس الحدود. ويلتقي فريق الاتحاد السكندري نظيره سموحة في الساعة العاشرة مساء يوم الاثنين المقبل ضمن منافسات الجولة 34 والاخيرة من الدوري المصري الممتاز.

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