محمد صلاح يتحدث عن عودة فيرمينو قبل نهائي الأبطال

أكد الفرعون المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، أهمية عودة زميله روبرتو فيرمينو من الإصابة، للمشاركة في نهائي دوري أبطال أوروبا أمام توتنام. ويستعد ليفربول لمواجهة توتنام في نهائي دوري أبطال أوروبا السبت المقبل علي ملعب واندا ميتروبوليتانوبمدريد. وقال صلاح في تصريحات لشبكة beIN sports: "فيرمينو مهم للغاية بالنسبة لنا ويساعدنا كثيرًا في كل مبارياتنا". وأضاف الدولي المصري:" أتمنى أن يتمكن فيرمينو من مساعدتنا مرة أخرى لتحقيق نتيجة جيدة". وكان المهاجم البرازيلي فيرمينو قد غاب عن المباريات الثلاثة الأخيرة لليفربول بسبب الإصابة.

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