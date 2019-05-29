شاهد.. بث مباشر لمباراة آرسنال ضد تشيلسي في نهائي الدوري الأوروبي

تقدم بوابة الوفد بث مباشر لمباراة آرسنال الإنجليزي ضد نظيره تشيلسي، والتي ستنطلق في الساعة التاسعة مساء اليوم الأربعاء على ملعب باكو الأوليمبي في نهائي الدوري الأوروبي.

وتأهل فريق آرسنال إلى المباراة النهائية، بعد تخطيه فريق فالنسيا الإسباني بنتيجة 7 / 3 فى مجموع مباراتى الذهاب والإياب،

فى المقابل تخطى تشيلسي نظيره إينتراخت فرانكفورت الألمانى بركلات

الترجيح بنتيجة 4 / 3، بعد تعادل الفريقين ذهابًا وإيابًا 1 / 1.

موعد مباراة آرسنال وتشيلسي

تنطلق مباراة آرسنال وتشيلسي في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة،

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والساعة العاشرة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية،

والساعة الحاية عشر مساءً بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة آرسنال وتشيلسي

تذاع مباراة آرسنال وتشيلسي على قناة بي إن سبورت HD 1 المشفرة، بتعليق حفيظ دراجي وحسن العيدروس.

ويقود تشيلسي ماوريسيو ساري ويطمح في الفوز بأول بطولة له مع الفريق في أول مواسمه، وأيضًا آرسنال لديهم رغبة قوية في الخروج من الموسم ببطولة تحت قيادة إيمرى.

شاهد بث مباشر لمباراة آرسنال وتشيلسي