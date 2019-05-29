رد ناري من الإسماعيلي على بيان بتروجت

حرص صبري المنياوى مدير الكرة بنادي الإسماعيلي، الرد على بيان إدارة بتروجيت والتي اتهمت فيه الدروايش بتفويت مباراة الجونة الأخيرة والتي انتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف، ليضمن الأخير البقاء في الدورى الممتاز. في الدورى الممتاز. وقال المنياوى في تصريحات تلفزيونية : "كيف يتهمنا إدارة بتروجت بتفويت مباراة الجونة الإسماعيلي نادي كبير وتاريخه لا يسمح بذلك". وأضاف: "بتروجت صعد للدورى الممتاز موسم ٢٠٠٥.. والإسماعيلي أكبر منكم". وأكمل: "فين الدلائل التي تملكونها علي صحة اتهامكم هل دفع لنا إدارة الجونة تكاليف الطائرة أو فندق الإقامة". واختتم المنياوى: "لماذا لم يفز بتروجت علي الجونة في مباراة الذهاب والعودة".

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