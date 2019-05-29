شاهد.. رئيس مجلس النواب يهنئ الزمالك ورئيسه مرتضى منصور بلقب الكونفيدرالية

أرسل الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب المصري، برقية تهنئة إلى المستشار مرتضي منصور، رئيس الزمالك، وجماهير الزمالك والشعب المصري، بمناسبة تتويج الفريق الأول

لكرة القدم بالنادي، بلقب الكونفيدرالية الأفريقية.

وأشاد رئيس مجلس النواب، في برقية التهنئة، بالانتصار المستحق للزمالك، والمجهود

الكبير المبذول من الفريق وتحويلهم الحلم إلى حقيقة، وأنهم نجحوا في خلق حالة من السعادة لدي القيادة السياسية بالدولة، ولدى الشعب المصري بأكمله.

وتمنى الدكتور علي عبدالعال، مزيدا من البطولات والألقاب للقلعة البيضاء.