فريق الوفد يحقق فوزه الأول ببطولة صوت شباب مصر

حقق فريق حزب الوفد فوزا كبيرا برباعية نظيفة علي نظيره جامعة حلوان في المباراة التي أقيمت علي ملعب مركز شباب الجمالية ضمن منافسات دور ال ١٦ لبطولة جمعية صوت شباب مصر. مثل فريق الوفد علاء محمد حارس مرمي، إكرامي يسري لاعب المصري البورسعيدي الأسبق وخالد زهران وأحمد البادي ووليد جميل وأحمد علي وعلاء محمد وأحمد عبدالرحمن. يسري لاعب المصري البورسعيدي الأسبق وخالد زهران وأحمد البادي ووليد جميل وأحمد علي وعلاء محمد وأحمد عبدالرحمن. يقود الفريق فنيا محمد الإتربي سكرتير الهيئة العليا ومقرر لجنة الرياضة ، تحت إشراف عباس حزين سكرتير الهيئة العليا والدكتور عبداللطيف صبحي نائب رئيس لجنة الرياضة، وعماد يونس عضو لجنة الرياضة. وقدمت شركة كافللو سبورت المالكة لماركة جراندي للملابس طقم ملابس لفريق الوفد، مع الوعد بتقديم مزيد من الجوائز في حال الفوز بالبطولة. يذكر أن فريق الوفد يحمل لقب وصيف النسخة الماضية من البطولة.

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