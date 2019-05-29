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المقاصة يسعى لضم لاعب النجوم

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دخل مسئولو نادي مصر المقاصة في مفاوضات متقدمة مع نظرائهم في نادي النجوم من أجل الحصول على خدمات محمود حليمو لاعب وسط الأخير.

وكشف وليد الهويدي، مدير الكرة بالمقاصة، في تصريحات خاصة لـ"بوابة الوفد"، أن الفريق الفيومي يسعى لاتمام صفقة حليمو خلال الأيام

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المقبلة.

وأوضح الهويدي أن محمد الطويلة رئيس النجوم طلب الحصول على 10 ملايين جنيه مقابل انتقال حليمو للمقاصة، وهو ما يؤخر اتمام الصفقة حتى يصل الطرفان إلى نقطة اتفاق.

 

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