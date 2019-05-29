دخل مسئولو نادي مصر المقاصة في مفاوضات متقدمة مع نظرائهم في نادي النجوم من أجل الحصول على خدمات محمود حليمو لاعب وسط الأخير.
وكشف وليد الهويدي، مدير الكرة بالمقاصة، في تصريحات خاصة لـ"بوابة الوفد"، أن الفريق الفيومي يسعى لاتمام صفقة حليمو خلال الأيام
وأوضح الهويدي أن محمد الطويلة رئيس النجوم طلب الحصول على 10 ملايين جنيه مقابل انتقال حليمو للمقاصة، وهو ما يؤخر اتمام الصفقة حتى يصل الطرفان إلى نقطة اتفاق.
كانت هذه تفاصيل خبر المقاصة يسعى لضم لاعب النجوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.