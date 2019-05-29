رياضة | رمضان صبحي ومصطفي محمد علي رأس قائمة المنتخب الاولمبي استعدادا للمعسكر المغلق

أعلن الكابتن شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الاولمبي قائمة تضم 30 لاعبا استعدادا لبدء معسكر الفريق الذي يتخلله مباراتين امام اوزبكستان يومي 9 و11 يونيو باوزبكستان ويوم 16 يونيو امام المنتخب الفلسطيني الشقيق.

وضمت القائمه :-

عمر رضوان، عمر صلاح، محمد صبحي، مصطفي شوبير، اسامه جلال، محمود الجزار، احمد رمضان، محمود مرعي، محمد عبدالسلام، محمد صادق، عبدالرحمن مجدي، كريم العراقي، اكرم توفيق، احمد مصطفي، غنام محمد، ناصر ماهر، امام عاشور، احمد حمدي، شريف رضا، عمار حمدي، صلاح محسن، ناصر منسي، مصطفي محمد، رمضان صبحي، عمر مرموش، أحمد ياسر ريان، كريم يحيي، احمد ايمن، احمد يوسف، احمد سعيد.

ومن جانبه اكد الكابتن شوقي غريب انه اختار 30 لاعبا تحسبا لجميع الظروف خاصة وان مباريات الدوري مستمره حتي انطلاق المعسكر والسفر المحدد له الساعات المبكره من صباح 6 يونيو المقبل.

واكد المدير الفني للمنتخب الاولمبي علي اهمية مباراتي اوزبكستان خاصة وان الفريق الاوزبكستاني يستعد للتصفيات الاسيويه النهائيه المؤهله لاولمبياد طوكيو 2020 .



واشار المدير الفني الي وجود عرض اخر من السودان للعب امام المنتخب الاولمبي في يونيو يتم دراسته من قبل مجلس ادارة اتحاد الكره.

وحرص الكابتن شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الاولمبي علي توجيه الشكر لمجلس ادارة اتحاد برئاسة المهندس هاني ابوريده والدكتور كرم كردي المشرف علي المنتخب للدعم الكبير الذي يقدموه للفريق من اجل الفوز ببطلة افريقيا للشباب تحت 23 سنه التي تستضيفها مصر نوفمبر المقبل وهي المؤهله لاولمبياد طوكيو 2020.