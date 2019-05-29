رياضة | رئيس العين: بعض الأندية مارست التأثير غير المباشر في مفاوضات لاعبينا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس العين: بعض الأندية مارست التأثير غير المباشر في مفاوضات لاعبينا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن غانم الهاجري، رئيس مجلس إدارة شركة نادي العين الإماراتي، اليوم الأربعاء، عن اكتمال كل الإجراءات الخاصة بالإعداد للموسم الرياضي الجديد، سواء بتجديد عقود اللاعبين أو توفير متطلبات الفريق.

قال الهاجري خلال تصريحات للموقع الرسمي لناديه: "فرق العمل في النادي تعمل ليلاً ونهاراً دون كلل أو ملل سعياً لوضع كل الأمور الخاصة بالتحضيرات للموسم المقبل في أفضل صورها، وقد أنجزنا الكثير ولم يتبق سوى القليل، ومن المقرر أن يتم الإعلان عن التفاصيل تباعاً خلال الأيام المقبلة حال الانتهاء من جميع الملفات".

وأشار الهاجري: "هناك بعض الأندية مارست أساليب التأثير غير المباشر في مفاوضات بعض اللاعبين، ولكن اصطدموا بجدار متين تأسس على علاقة راسخة بين النادي وأبناءه اللاعبين تحت عنوان الأسرة العيناوية المترابطة".

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وأضاف: "الشكر واجب لجميع إخواني أعضاء مجلس إدارة شركة نادي العين لكرة القدم، على جهودهم اللافتة وتفانيهم في العمل".

وأتم الهاجري تصريحاته قائلا " أشكر جميع جماهير العين، صاحبة الدور المهم في اكتمال إجراءات تجديد عقود اللاعبين، من خلال الدعم اللافت والمساندة المتواصلة".

والجدير بالذكر أن العين قدم الموسم الماضي نتائج مخيبة على الصعيد المحلي، حيث تعد النتائج الإيجابية الوحيدة كانت في كأس العالم للأندية.