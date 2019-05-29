رياضة | نجم الرجاء المغربي يودع الفريق برسالة حزينة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجم الرجاء المغربي يودع الفريق برسالة حزينة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرجاء البيضاوي المغربي زكريا حدراف رحيله عن الفريق والإنضمام إلى نادي ضمك السعودي بداية من الموسم المقبل.

وفي مقطع مصور قال اللاعب " بداية أريد أن أشكر جميع الأشخاص في كتيبة الرجاء من جهاز فني ولاعبين على اللحظات الرائعة التي قضيتها هنا خاصةً أنني لعبت لمدة موسمين عشت فيهم الكثير من اللحظات التي تخللتها إحراز للألقاب على الصعيد المحلي والصعيد العالمي.

وأضاف " وجدت الدعم من الجميع ومستقبلي تم حسمه بالفعل لتبقى تجربة الرجاء من التجارب الجميلة التي لا تنسى وسأغادر الفريق بنهاية الموسم الجاري للإلتحاق بنادي ضمك السعودي واحد من الأندية العريقة التي أسعى إلى تقديم الإضافة القوية لهم.

وإختتم " أتمنى النجاح لتكيبة الراء ومرة أخرى أشكرهم على مشاعر الحب التي ظهرت على الجميع بعد معرفتهم برحيلي عن صفوف الفريق.