رياضة | بنين تعلن عن قائمة بلادها لنهائيات كأس الأمم الإفريقية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بنين تعلن عن قائمة بلادها لنهائيات كأس الأمم الإفريقية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الفرنسي ميشيل دوسييه المدير الفني لمنتخب بنين الأول لكرة القدم، اليوم الأربعاء، عن القائمة النهائية التي تضم 23 لاعبا وستشارك في كأس أمم أفريقيا التي تستضيفها مصر، الشهر المقبل.

وتلعب بنين، التي تشارك في النهائيات لأول مرة منذ 2010، في المجموعة السادسة إلى جانب، غانا، وغينيا بيساو، والكاميرون حاملة اللقب.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

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حراس المرمى: ساتورنين آلاجبي (نيور الفرنسي)، فابيان فارنول (يني مالاتيا سبور التركي)، شريف دين كاكبو (بوفل).

الدفاع: خالد أدينون (أميان الفرنسي)، مويز أديليهو (ليفادياكوس اليوناني)، سيدو بارازي (مولان إيزور الفرنسي)، رودريج فاسينو (ايه.إس.بي.ايه.سي)، إيمانويل إيمورو (كاين الفرنسي)، ديفيد كيكي (رد ستار الفرنسي)، جونيور سالومون (بلاتو يونايتد النيجيري)، أوليفييه فيردون (سوشو الفرنسي).

الوسط: جوردان أديوتي (أوزير الفرنسي)، سيسي دالميدا (يوفيل تاون الإنجليزي)، تيدجاني عنان (اتحاد بنقردان التونسي)، رودريج كوسي (الأفريقي التونسي)، ماما سيبو (طولون الفرنسي)، ستيفان سيسينيون (جنشلربيرليجي التركي).

الهجوم: ديفيد جيجلا (نيور الفرنسي)، جودل دوسو (فادوز من ليختنشتاين)، ستيف موني (هدرسفيلد تاون الإنجليزي)، مايكل بوتي (ادانا دميرسبور التركي)، دزيري سيجبي أزانكبو (سنيتسا السلوفاكي)، سيبيو سوكو (هانزا روستوك الألماني).