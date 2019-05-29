رياضة | ثنائي الأهلي يستكمل علاجه بألمانيا عقب أعياد الفطر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ثنائي الأهلي يستكمل علاجه بألمانيا عقب أعياد الفطر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقر الثنائي سعد سمير وكريم ندفيد لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على السفر إلى العاصمة الألمانية برلين، من أجل استكمال علاجهما عقب أعياد الفطر المبارك.

ويعاني سعد سمير من الإصابة بجزع في الرباط الداخلي والخارجي للركبة وقطع جزئي في الرباط الصليبي الخلفي في الوقت الذي أجرى فيه كريم نيدفيد جراحة غضروف الركبة في ألمانيا.

ويسعى الثنائي للاطمئنان على حالتهما بعد أن نفذ كلاهما جزء كبير من البرنامج التأهيلي الذي حضرا به من ألمانيا.