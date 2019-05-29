رياضة | برونو أوفيني.. أسد برازيلي يرحل عن النصر تاركا أرقامه تتحدث عن مسيرته

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برونو أوفيني.. أسد برازيلي يرحل عن النصر تاركا أرقامه تتحدث عن مسيرته والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أنهى البرازيلي برونو أوفيني مسيرته مع نادي النصر والتي إمتدت إلى ثلاثة سنوات وذلك بعد قيادته العالمي للفوز بلقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم.

وكان أوفيني قد ودع الجماهير برسالة حزينة أكد خلالها أنه لن ينسى اللحظات السعيدة التي عاشها بين جدران العالمي ويكن للاعبين والفريق كل الاحترام والتقدير.

وجاءت مسيرة اللاعب مع الفريق على النحو التالي :-

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لعب برونو أوفيني مع نادي النصر 78 مباراة نجح خلالهم في تسجيل خمسة أهداف 69 مباراة من تلك المباريات كانت في بطولة الدوري سجل خلالهم أربعة أهداف.

وفي بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين شارك البرازيلي في ستة مباريات سجل خلالهم هدف وحيد.

وفي بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان لعب أوفيني دور بارز في إهداء اللقب لفريقه بعد أن سجل هدف الفوز القاتل في شباك الهلال بالوقت القاتل.