رياضة | علي ماهر مطلوب للتدريب في جنوب إفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر علي ماهر مطلوب للتدريب في جنوب إفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية جنوب إفريقية أن علي ماهر المدير الفني الحالي لفريق إنبي دخل ضمن ترشيحات أحد أندية جنوب إفريقيا لتدريبه في الموسم المقبل 2019 / 2010.

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وذكرت صحيفة "كيك أوف" الجنوب إفريقية أن علي ماهر نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق يتفاوض مع أحد أندية جنوب إفريقيا لتولي تدريبه في الموسم المقبل، ولم تفصح الصحيفة عن اسم النادي.

وأشارت الصحيفة الجنوب إفريقية أن علي ماهر واحد من المدربين الواعدين شارك مع منتخب مصر في بطولة أمم إفريقيا 1996 وسجل في شباك الكاميرون، واعتزل عام 2004، ثم اتجه للتدريب وتولي قيادة أندية الأسيوطي وسموحة وأخيرًا إنبي.