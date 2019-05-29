رياضة | لجنه التفتيش بالكاف تشيد بتجهيزات استاد الدفاع الجوي وملاعب التدريب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لجنه التفتيش بالكاف تشيد بتجهيزات استاد الدفاع الجوي وملاعب التدريب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قامت لجنة تفتيش من كل من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف" واللجنه المنظمة لبطولة الأمم الافريقية مصر 2019، بزيارة إستاد الدفاع الجوى اليوم الأربعاء للاطمئنان على جاهزية مختلف المواقع بالإستاد استعداد لبطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم التي تستضيفها مصر.

حضر الزيارة الكابتن محمد فضل مدير البطولة والكابتن احمد مجاهد المنسق العام للبطولة، وكان في استقبال الوفد الكابتن وليد مهدي مدير المجموعة التى تقام مبارياتها بإستاد الدفاع الجوى، واللواء احمد وجيه مدير القرية الأولمبية واللواء احمد الغنيمي مدير الملاعب الفرعية وباقي أعضاء مجموعه عمل الاستاد.