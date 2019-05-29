رياضة | أسطورة مغربية تدعم لاعبوا الوداد قبل نهائي دوري أبطال أفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أسطورة مغربية تدعم لاعبوا الوداد قبل نهائي دوري أبطال أفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حضر الدولي المغربي السابق نور الدين نايبت تدريب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوداد البيضاوي المغربي والذي أقيم على ملعب محمد الخامس في الدار البيضاء وذلك من أجل دعم اللاعبين قبل التوجه إلى تونس من أجل خوض إياب الدور النهائي لدوري أبطال أفريقيا ضد الترجي الرياضي التونسي.

وحرص نايبت واحد من أساطير الكرة المغربية والذي توج بأول لقب لدوري أبطال أفريقيا على حساب الهلال السوداني في العام 1992 على الرغم من الروح المعنوية للفريق ووجه لهم بعض الكلمات القوية في حضور المدير الفني المخضرم فوزي البنزرتي.