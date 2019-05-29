رياضة | بوكيتينو يوجه رسالة نارية إلى ليفربول

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بوكيتينو يوجه رسالة نارية إلى ليفربول والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد الأرجنتيني ​ماوريسيو بوكيتينو المدير الفني لتوتنهام أنهم يستطيعون الفوز عل ليفربول السبت المقبل في نهائي ​دوري أبطال أوروبا​ ببساطة شديدة إذا تمكنوا من التسجيل.

وقال بوكيتينو في تصريحات لراديو ماركا الإسباني : "بالطبع ليس من الطبيعي أن أكون في نهائي دوري أبطال أوروبا، هناك القليل من الذين يقع عليهم الاختيار وتساعدهم الظروف".

وأضاف: "أريد أن أكون طبيعيًا وأتصرف كما أفعل دائمًا لأنني الآن في نهائي دوري الأبطال وهذه فرصة لا تأتي كثيرًا، لدينا الأمل والحماس والدافع، النهائيات للفوز وليس للعب، علينا أن نفوز لأننا أمام 90 دقيقة، اذا استطعنا التسجيل أكثر سننتصر ببساطة شديدة".

واختتم بوكيتينو تصريحاته قائلاً : "الوصول للنهائي الأول لتوتنهام في ظل ظروف معاكسة والكثير من المنافسة هو إظهار للعالم بالكامل أنه يمكننا القيام بالكثير من الأشياء الكبيرة بشكل مختلف، كرة القدم تتجاوز المال، ليس كل شيء، سنصل إلى مدريد بكل طاقتنا، أشعر أن هناك الكثير من الأشخاص في إسبانيا معي، لقد احتفلت مع كثيرًا منهم عندما كنت في إسبانيول".