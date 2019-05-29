رياضة | الهلال يخطط لخطف دبابة يوفنتوس

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أكدت بعض المصادر الصحفية الصادرة من العاصمة التركية اليوم الاربعاء أن إدارة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي تسعى للحصول على خدمات مباي دياي لاعب جالطة سراي التركي خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

وتقدمت إدارة الزعيم بعرض إلى نظيرتها إدارة جالطة سراي بقيمة 8 مليون يورو من أجل الحصول على توقيع اللاعب للإنضمام إلى زملاء بافيتمبي جوميز.

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