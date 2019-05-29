رياضة | الهلال يخطط لخطف دبابة يوفنتوس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الهلال يخطط لخطف دبابة يوفنتوس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أكدت بعض المصادر الصحفية الصادرة من العاصمة التركية اليوم الاربعاء أن إدارة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي تسعى للحصول على خدمات مباي دياي لاعب جالطة سراي التركي خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.
وتقدمت إدارة الزعيم بعرض إلى نظيرتها إدارة جالطة سراي بقيمة 8 مليون يورو من أجل الحصول على توقيع اللاعب للإنضمام إلى زملاء بافيتمبي جوميز.
وترغب إدارة جالطة سراي في الحصول على مبلغ 14 مليون يورو من أجل التخلي عن الدبابة الذي سبق وأن لعب لفريق نادي يوفنتوس الايطالي كأبرز المحطات التي خاضها قبل الوصول إلى الدوري التركي.
وخاض اللاعب البالغ من العمر سبعة وعشرين عاماً أغلب مباريات فريقه خلال الموسم الجاري ونجح في تصدر قائمة الهدافين برصيد تسعة وعشرين هدفاً.
كما لعب دياي من قبل في بطولة دوري كأس الامير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم في موسم 2014 - 2015 لصفوف فريق نادي الشباب.