رياضة | ثلاثة خيارات لتعويض غياب الشعلالي عن نهائي أفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ثلاثة خيارات لتعويض غياب الشعلالي عن نهائي أفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تشهد تشكيلة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الترجي الرياضي التونسي يوم الجمعة المقبل في لقاء الإياب الذي سيجمع الفريق بنادي الوداد المغربي غياب متوسط الميدان غيلان الشعلالي بسبب حصوله على البطاقة الصفراء الثانية في مباراة الذهاب.

وسيجعل هذا الغياب المدير الفني للفريق معين الشعباني أمام ثلاثة خيارات قادرة على تعويض غياب نجم الفريق أولهم إشراك اللاعب الليبي حمد الهوني الذي يمتاز بأداء نفس الأدوار التي يقدمها الشعلالي.

والحل الثاني هو إقحام محمد أمين المسكيني الشاب اليافع صاحب الإحدى وعشرين عاماً وثالث الخيارات الزج بالمتالق سعد بقير.

ومن المنتظر أن تشهد تشكيلة الترجي إشراك المدافع محمد علي اليعقوبي بديلاً لشمس الدين الذوادي فيما لم يتم حسم أمر حراسة المرمى بين رامي الجريدي العائد من الاصابة وعلي الجمل.