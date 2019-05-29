رياضة | رمضانيات_كروية (22).. سلي صيامك وتعرف على أشهر ألقاب نجوم الكرة المصرية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رمضانيات_كروية (22).. سلي صيامك وتعرف على أشهر ألقاب نجوم الكرة المصرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يقدم "الخليج 365 الرياضي" سلسلة حلقات بعنوان "رمضانيات كروية" يستعرض خلالها أبرز الأحداث والأرقام والإحصائيات والمفارقات الكروية، وكذلك ذكريات كرة القدم المصرية عبر تاريخها الطويل، وذلك طوال شهر رمضان المبارك.

ونتناول في الحلقة الثانية والعشرين من سلسلة "رمضانيات كروية" أشهر ألقاب نجوم الكرة المصرية.

اشتهر العديد من نجوم الكرة المصرية السابقين والحاليين بالعديد من الألقاب وأسماء الشهرة منها من أطلقها عليهم الجمهور بسبب شيئ مميز في أدائهم بالملعب أو مهارة ينفردون بها، وهناك من جاء اسم الشهرة له بسبب قصة طريفة أو نقد رياضي.

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ومن أبرز ألقاب نجوم الكرة المصرية "المايسترو" لقب أسطورة النادي الأهلي الراحل صالح سليم، وهناك أيضًا "بيبو" والذي يطلق على محمود الخطيب أيقونة الأهلي ورئيسه الحالي، وهناك أيضًا "المجري" الذي يعرف به نجم الأحمر السابق مصطفي عبده وذلك بسبب انطلاقاته السريعة وبرجله الواسع في الملعب، و"وزير الدفاع" والذي يلقب به حسن حمدي رئيس القلعة الحمراء السابق أطلقه عليه الناقد الرياضي الراحل نجيب المستكاوي بسبب تميزه في قيادة خط دفاع الفريق بمهارة شديدة وتميزه في مركز الليبرو.

كما كان يلقب محمد أبوتريكة بـ"الماجيكو" أو "الساحر" أو "القديس"، بينما كانت تطلق الجماهير لقب "الصخرة" على وائل جمعة، وكان يعرف محمد بركات نجم الأحمر السابق بلقب "الزئبقي" بسبب تحركاته السريعة ومراوغاته الرائعة وقدرته على الهروب من الرقابة، أما عماد متعب كان يعرف بـ"القناص" بسبب قدراته التهديفية العالية، وعرف وائل رياض بلقب "شيتوس".

أما في نادي الزمالك من أبرز ألقاب نجومه، "المعلم" والذي يعرف به حسن شحاتة مدرب منتخب مصر السابق وذلك بسبب مهاراته الفنية العالية وقدرته على المراوغة وإحراز الأهداف الحاسمة، وهناك أيضًا "الغزال الأسمر" كان يطلق على الراحل إبراهيم يوسف وأطلق عليه هذا اللقب المعلق الرياضي أحمد عفت، ومن ألقاب نجوم القلعة البيضاء "إيدر" طارق يحيي وذلك تشبيهًا بنجم البرازيل السابق إيدر، وهناك أيضًا "بندق" لقب قائد الزمالك السابق خالد الغندور، بينما كان يطلق على عبد الحليم علي مهاجم الزمالك السابق لقب "العندليب".

أما عن ألقاب النجوم الحاليين في مقدمتهم عصام الحضري صاحب لقب "السد العالي"، وكذلك مهاجم الأهلي السابق محمد ناجي "جدو"، وحسين السيد "مارسيلو" الظهير الأيسر للأهلي، وقائد الفريق الأحمر حسام عاشور الملقب بـ"المسمار" ومدافع الزمالك محمود حمدي "الونش"، ولاعب الأبيض السابق محمود عبد العاطي "دونجا"، ونجم الزمالك السابق محمود عبد الرازق "شيكابالا"، ومحمود عبد الرحيم "جنش"، وهناك أيضًا أحمد محمد موسي المعروف بـ"كابوريا" لاعب طلائع الجيش.