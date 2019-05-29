رياضة | رئيس مجلس النواب يهنئ الزمالك ورئيسه بلقب الكونفدرالية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس مجلس النواب يهنئ الزمالك ورئيسه بلقب الكونفدرالية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أرسل الدكتور علي عبد العال ،، رئيس مجلس النواب المصري، برقية تهنئة الى رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك ، وجماهير الزمالك والشعب المصري ، بمناسبة تتويج الفريق الاول لكرة القدم بالنادي ، بلقب الكونفدرالية الأفريقية .



وأشاد رئيس مجلس النواب ، في برقية التهنئة ، بالانتصار المستحق للزمالك ، والمجهود الكبير المبذول من الفريق وتحويلهم الحلم الى حقيقة ، وأنهم نجحوا في خلق حالة من السعادة لدي القيادة السياسية بالدولة ، ولدى الشعب المصري بأكمله .



وتمنى الدكتور علي عبد العال ، مزيدا من البطولات والالقاب للقلعة البيضاء .