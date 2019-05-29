رياضة | نجم النصر يعلن رحيله عن الفريق برسالة مؤثرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجم النصر يعلن رحيله عن الفريق برسالة مؤثرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تلقت جماهير الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي نبأ حزين اليوم الاربعاء بعد إعلان البرازيلي برونو أوفيني مدافع العالمي رحيله عن صفوف الفريق بعد نهاية الموسم الجاري 2018 – 2019.

ونزل الخبر على جماهير النصر كالصاعقة خاصةً وأن اللاعب يعتبر من الأعمدة الرئيسية التي قادت الفريق للحصول على لقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم.

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وكتب البرازيلي عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي تويتر " ليس سهلاً أن أقول لجماهير النصر الوداع ولكنني أشكركم من جميع أعماق قلبي على الثلاثة سنوات الرائعة التي قضيناها معاً.

وأضاف " بذلت قصارى جهدي وكنت دائماً عند حسن ظن الجميع منذ إرتديت قميص نادي النصر وسيبقى اللاعبون والجماهير في قلبي إلى الأبد.

وكان الدولي البرازيلي صاحب السعة وعشرين عاماً قد إنضم إلى النصر خلال فترة الإنتقالات الشتوية 2016 قادماً من صفوف فريق نادي نابولي الايطالي وشارك في 78 مباراة سجل خلالهم 5 أهداف.