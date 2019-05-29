رياضة | رد ناري من نجم ليفربول على انتقاله لريال مدريد في الصيف

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رد ناري من نجم ليفربول على انتقاله لريال مدريد في الصيف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رد السنغالي ساديو ماني لاعب فريق ليفربول على الأنباء التي ربطته بالانتقال إلى ريال مدريد في الميركاتو الصيفي المقبل.

وقال ماني في تصريحات صحفية :"إنه من دواعي سروري أن هذا الفريق مهتم بي ولكن لا ننسى ليفربول، لقد هزمنا معاً الفرق الكبيرة".

وأضاف :"هذا دائمًا جزء من كرة القدم لذا يتعين علينا التعامل معه ولكن أهم شيء بالنسبة لي هو ليفربول وأنا سعيد هنا".

وتابع :"أنا أستعد لإحدى أكبر المباريات للنادي والمشجعين واللاعبين أيضاً، لذلك دعونا نركز على هذه المباراة أولاً ونفوز بها".