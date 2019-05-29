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رياضة | رد ناري من نجم ليفربول على انتقاله لريال مدريد في الصيف

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رد السنغالي ساديو ماني لاعب فريق ليفربول على الأنباء التي ربطته بالانتقال إلى في الميركاتو الصيفي المقبل.

وقال ماني في تصريحات صحفية :"إنه من دواعي سروري أن هذا الفريق مهتم بي ولكن لا ننسى ليفربول، لقد هزمنا معاً الفرق الكبيرة".

وأضاف :"هذا دائمًا جزء من كرة القدم لذا يتعين علينا التعامل معه ولكن أهم شيء بالنسبة لي هو ليفربول وأنا سعيد هنا".

وتابع :"أنا أستعد لإحدى أكبر المباريات للنادي والمشجعين واللاعبين أيضاً، لذلك دعونا نركز على هذه المباراة أولاً ونفوز بها".

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