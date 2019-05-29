رياضة | عاجل.. قائمة توتنهام لمواجهة ليفربول بنهائي دوري أبطال أوروبا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. قائمة توتنهام لمواجهة ليفربول بنهائي دوري أبطال أوروبا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن بوكتينيو المدير الفني ل​توتنهام​ الإنجليزي، قائمة فريقه الرسمية التي ستسافر إلى مدريد، لمواجهة ​ليفربول​ في نهائي ​دوري أبطال أوروبا​ يوم السبت المقبل.

وجاءت قائمة السبيرز على الشكل التالي: