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رياضة | عاجل.. قائمة توتنهام لمواجهة ليفربول بنهائي دوري أبطال أوروبا

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كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. قائمة توتنهام لمواجهة بنهائي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن بوكتينيو المدير الفني ل​توتنهام​ الإنجليزي، قائمة فريقه الرسمية التي ستسافر إلى مدريد، لمواجهة ​ليفربول​ في نهائي ​دوري أبطال أوروبا​ يوم السبت المقبل.

وجاءت قائمة السبيرز على الشكل التالي:

هوغو لوريس – ميشيل فورم – باولو غانازيغا - تريبيير – داني روز – توبي ألدرفيلد – يان فرنتونغن – دافينسون سانشيز – سون – هاري وينكس – هاري كاين – إريك لاميلا – فيكتور وانياما – إيريك داير – كايل ووالكر بيترز – موسى سيسوكو – فرناندو لورينتي – ديلي ألي – كريستيان إركسين – جوان فويث – لوكاس مورا – أورييه – بين دافيدز – جورج مارش – أوليفير سكيب. 

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