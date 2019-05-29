رياضة | عاجل.. قائمة توتنهام لمواجهة ليفربول بنهائي دوري أبطال أوروبا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. قائمة توتنهام لمواجهة ليفربول بنهائي دوري أبطال أوروبا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أعلن بوكتينيو المدير الفني لتوتنهام الإنجليزي، قائمة فريقه الرسمية التي ستسافر إلى مدريد، لمواجهة ليفربول في نهائي دوري أبطال أوروبا يوم السبت المقبل.
وجاءت قائمة السبيرز على الشكل التالي:
هوغو لوريس – ميشيل فورم – باولو غانازيغا - تريبيير – داني روز – توبي ألدرفيلد – يان فرنتونغن – دافينسون سانشيز – سون – هاري وينكس – هاري كاين – إريك لاميلا – فيكتور وانياما – إيريك داير – كايل ووالكر بيترز – موسى سيسوكو – فرناندو لورينتي – ديلي ألي – كريستيان إركسين – جوان فويث – لوكاس مورا – أورييه – بين دافيدز – جورج مارش – أوليفير سكيب.