"قائد".. برنامج قطري يستهدف صناعة كفاءات رياضية

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خالد سلمان - الرياض في الأربعاء 29 مايو 2019 06:51 مساءً - أطلقت أسرة كرة القدم القطرية برنامج "قائد"، بالشراكة بين معهد "جسور" التابع للجنة العليا للمشاريع والإرث المونديالية، والاتحاد القطري للعبة، ومؤسسة دوري نجوم قطر، والرابطة القطرية للاعبين.

ويُعد البرنامج مبادرة جديدة أمام الرياضيين المحترفين الحاليين والسابقين، الذين لديهم الرغبة لمواصلة التعليم في حياتهم المهنية لتوسيع آفاقهم الفكرية والعلمية وتحقيق زيادة في الأمن الوظيفي بسوق العمل بعد مسيرتهم الاحترافية في الرياضة.

ويركز البرنامج على الجوانب المهنية والإدارية كافة، إلى جانب مسيرتهم الرياضية الاحترافية، حتى يساعد على تنشئة قادة رياضيين في المستقبل، وكذلك يفتح الأبواب للدراسة أمام الرياضيين الراغبين في التسجيل بالبرنامج بجانب مواصلة حياتهم المهنية.

وفي هذا الإطار قال الرئيس التنفيذي لمؤسسة دوري نجوم قطر، هاني بلان، إن برنامج "قائد" يعد من أفضل البرامج التعليمية للرياضيين، مطالباً الرياضيين باستغلال هذه الفرصة حتى "يُكسبهم المزيد من الخبرات ويوسع الآفاق الفكرية والعلمية لديهم، كما أنه يساعدهم في حياتهم المهنية".

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بدوره أشار الأمين العام لاتحاد الكرة القطري، منصور الأنصاري، إلى أن هذا البرنامج "يعزز من قيم الوفاء والتكافل والتكامل التي تربط بين أسرة كرة القدم القطرية".

وشدد على أن الاهتمام بتطوير اللاعبين المحترفين السابقين والحاليين، خاصة تعليمياً وإدارياً، يأتي ضمن "رؤية الاتحاد القطري لكرة القدم 2021، التي تسير جنباً إلى جنب مع رؤية قطر الوطنية 2030، الهادفة إلى أن يكون اتحاداً يتميز بالريادة والتقدم، والقدرة على قيادة التحديث المستمر في مكونات المنظومة الكروية.

أما المدير التنفيذي للمسابقات وتطوير كرة القدم في مؤسسة دوري نجوم قطر، أحمد خليل عباسي، فقال إن البرنامج الجديد "يعطي الفرصة للجميع للمزيد من التطور، إضافة إلى أنه يُسهم في ثُقل المعرفة وإيجاد وصنع كفاءات رياضية قادرة على تحمل المسؤولية في المستقبل".

وتابع موضحاً:" الفرصة متاحة أمام الرياضيين كافة للاستفادة من هذا البرنامج الذي يسهم في صناعة قائد متمكن يقدم الإضافة للرياضة بصفة خاصة وللمجتمع بصفة عامة؛ لأن قطر تستحق الأفضل من أبنائها".

تجدر الإشارة إلى أن برنامج "قائد" يمنح فرصة للحصول على شهادة الثانوية العامة، والدبلوم والبكالوريوس، والماجستير، وذلك بالشراكة مع عدد من المؤسسات التعليمية في قطر.