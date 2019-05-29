ماذا قال "أفضل لاعب في العالم" عن مونديال قطر؟

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خالد سلمان - الرياض في الأربعاء 29 مايو 2019 06:51 مساءً - أثنى نجم خط وسط نادي ريال مدريد الإسباني ومنتخب كرواتيا لكرة القدم، لوكا مودريتش، بشدة على دولة قطر، التي تواصل استعداداتها على قدم وساق لتنظيم بطولة كأس العالم المقبلة، المقررة إقامتها شتاء عام 2022.

وقال مودريتش، على هامش مشاركته في دورة "الروضان" الرمضانية بالكويت، إنه ينتظر بشغف كبير إقامة نهائيات كأس العالم للمرة الأولى في هذا الجزء من العالم، متمنياً التوفيق والنجاح لدولة قطر.

وشدد لاعب الفريق الملكي على أنه من الرائع والإيجابي أن يقام المونديال في هذه المنطقة، مؤكداً أنه على يقين تام بأن مونديال قطر سيكون "من أفضل نسخ كأس العالم في تاريخ اللعبة على الإطلاق".

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وأشار إلى أن الجميع سيكون على موعد مع السعادة في مونديال قطر 2022، مبدياً ثقته الكاملة في قدرات القطريين القائمين على البطولة من أجل إظهارها في أفضل صورة.

وتُوّج مودريتش بجائزة "الكرة الذهبية" والفيفا كأفضل لاعب في العالم لعام 2018، على حساب الثنائي البرتغالي كريستيانو رونالدو والمصري محمد صلاح؛ وذلك لدوره الكبير في تتويج فريقه المدريدي بلقب دوري أبطال أوروبا، وقيادة منتخب بلاده إلى نهائي مونديال روسيا.

يُذكر أن قطر نالت، في 2 ديسمبر 2010، حق استضافة مونديال 2022 بـ32 منتخباً، وتعهّدت منذ تلك اللحظة بتنظيم أفضل نسخة في تاريخ دورات كأس العالم. كما تسلّم أميرها الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، في منتصف يوليو 2018، رسمياً، راية استضافة بلاده النسخة المونديالية المقبلة.

ويُترقَّب على نطاق واسع أن يكون مونديال 2022 "حديث العالم"، في ظل ما تُنفّذه الدوحة من مشاريع مختلفة تطول البنية التحتية؛ لاستقبال ما يزيد على مليون ونصف مليون من المشجعين والجماهير الذين سيتوافدون على البلاد لمتابعة كأس العالم.