شكرا لقرائتكم عاصم مرعي يخضع للعلاج قبل الانضمام لمنتخب السلة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وصل عاصم مرعي لاعب منتخب السلة و المحترف فى بينار كارسياكا التركى ، إلى القاهرة للخضوع إلى العلاج ، قبل الانضمام لصفوف المنتخب .

يخضع مرعى لجلسات تأهيل علاجية ، على أن يحدد الطبيب فترة العلاج ، وعلى أساسها ينضم إلى لقائمة المنتخب استعدادا للتصفيات الأفريقية

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ويشارك منتخب السلة فى تصفيات المنطقة الخامسة الأفريقية ، والتى تقام بأوغندا يونيو القادم .

يذكر أن منتخب السلة بدأ معسكر داخلى بالقاهرة ، يستمر حتى الاثنين المقبل