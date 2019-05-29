شكرا لقرائتكم عاصم مرعي يخضع للعلاج قبل الانضمام لمنتخب السلة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل وصل عاصم مرعي لاعب منتخب السلة و المحترف فى بينار كارسياكا التركى ، إلى القاهرة للخضوع إلى العلاج ، قبل الانضمام لصفوف المنتخب .
يخضع مرعى لجلسات تأهيل علاجية ، على أن يحدد الطبيب فترة العلاج ، وعلى أساسها ينضم إلى لقائمة المنتخب استعدادا للتصفيات الأفريقية
ويشارك منتخب السلة فى تصفيات المنطقة الخامسة الأفريقية ، والتى تقام بأوغندا يونيو القادم .
يذكر أن منتخب السلة بدأ معسكر داخلى بالقاهرة ، يستمر حتى الاثنين المقبل
كانت هذه تفاصيل خبر عاصم مرعي يخضع للعلاج قبل الانضمام لمنتخب السلة... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.