شكرا لقرائتكم عمومية الجبلاية تحبط مخطط أحمد مجاهد لتفصيل قوانين فساد الكرة المصرية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل لم يترك أحمد مجاهد ترزى تقنين كل ما هو إفساد لكرة القدم إلا وخطط له على سبيل المثال لأن الحصر كثير يجاهد أحمد مجاهد من أجل إقامة انتخابات اتحاد الكرة المقبلة 2020 بنظام القائمة ليضمن الاستمرار فى جنة الجبلاية.

وفقد أحمد مجاهد كل آمال النجاح والاستمرار فى اتحاد الكرة، إلا فى حالة واحدة فقط وهو تطبيق نظام القوائم فى الانتخابات القادمة، والتواجد ضمن قائمة هانى أبو ريدة رئيس الاتحاد الحالى للصعود على أكتافه واستغلال شعبية الجارفة لدى الجمعة العمومية لحجز مقعد فى مجلس الإدارة المقبل.

محاولات تطبيق نظام القوائم فى انتخابات الجبلاية سارية منذ شهور عديدة من جانب مجاهد الذى حاول الحصول على موافقة أعضاء الجمعية العمومية لتنفيذ مخططه لكن دون جدوى رغم محاولاته مرارا وتكرارا فى ظل يقينه الغير قابل للشك بأنه سيخسر الانتخابات وسيكون عدم تطبيق نظام القائمة بمثابة كتابة شهادة وفاته داخل الجبلاية، نظرا لضياع شعبيته فى ظل سياسيته الغير متزنة فى التعامل مع الأندية والمسابقات خاصة ملف شئون اللاعبين حيث نال انتقادات لاذعة من أغلب الأندية.

ولم تتوقف أزمة مجاهد عند رفض الأندية تطبيق نظام القائمة فى الانتخابات المقبلة فقط بل فوجئ برد فعل مضاد بعدما ردد البعض تعليقا على محاولاته المستميتة بالبقاء داخل الجبلاية بجملة : "مش عايزينك عندنا تانى كفاية اللى شوفناه منك".