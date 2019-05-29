شكرا لقرائتكم الجودو يعسكر بكرواتيا استعدادا لبطولة الجائزة الكبرى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استقر اتحاد الجودو برئاسة مطيع فخر الدين على إقامة معسكر خارجى الفترة المقبلة استعداد لبطولة الجائزة الكبرى التى تقام بمدينة مونتريال بكندا يوليو القادم

ومن المقرر أن يقام المعسكر بكرواتيا فى الفترة من 9 إلى 18 يونيو المقبل استعدادا للبطولة ، على أن يعود المنتخب إلى القاهرة لخوض معسكر داخلى ثم السفر إلى كندا أول يوليو .

يذكر ان الجودو يشارك ببطولة العالم التى تقام باليابان أغسطس القادم ضمن خطة الإعداد لأوليمبياد طوكيو 2020