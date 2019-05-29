شكرا لقرائتكم المقاولون راحة 24 ساعة بعد ودية كليوباترا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر عماد النحاس المدير الفني للمقاولون العرب منح لاعبيه راحة سلبية لمدة 24 ساعة، بعد التغلب على سيراميكا كليوباترا وديا برباعية نظيفة خلال المباراة التي اقيمت أمس الثلاثاء.

ويعود الفريق للتدريبات غداً الخميس استعداداً لمواجهة بتروجت في الدوري العام، حيث تقام المباراة الاثنين المقبل ضمن منافسات الجولة 33 من عمر مسابقة الدوري العام.

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ويحتل المقاولون العرب المركز الخامس بجدول مسابقة الدوري العام برصيد 47 نقطة، ويستبقى لذئاب الجبل مباراتين فقط الأولى أمام بتروجت والثانية أمام الأهلي.