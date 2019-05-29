بث مباشر مباراة النصر وذوب آهن يلا شوت Yalla shoot كورة ستار رابط مشاهدة مباراة النصر وذوب اهن...

بث مباشر مباراة النصر وذوب آهن أصفهان الايراني يلا شوت Yalla shoot كورة ستار رابط مشاهدة مباراة النصر وذوب اهن بث مباشر الاسطورة النصر كورة لايف اون لاين يوتيوب، يختتم اليوم فريق النصر السعودي مباريات الموسم بلقاء يجمعه مع ذوب آهن الايراني في الجولة الأخيرة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا في مباراة تحصيلية لن تحسم شئ سوى ترتيب الفريقين في التأهل فكلا الفريقين قد حسم الصعود منذ الجولة الماضية ولكن يتبقى معرفة من سيكون له الصدارة ومن سيحل ثانيا.

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رابط مشاهدة مباراة النصر وذوب اهن يلا شوت بث مباشر النصر وذوب اهن الاسطورة بث مباشر النصر كورة ستار alnassr live كورة اون لاين بث مباشر النصر وذوبهان بجودة متعددة، وتنطلق المباراة اليوم الأربعاء في تمام الساعة التاسعة والنصف في المساء بتوقيت مكة على ملعب حمد الكبير في قطر ويأتي موعد المباراة ومكانها بعد التغيير الذي أعلن عنه الاتحاد الآسيوي قبل الموعد السابق والذي تم تأجيله، فكان من المقرر أن تُقام المباراة يوم 20 مايو الماضي في العراق ولكن أصدر الاتحاد بيانا يوضح فيه سبب التغيير من مبدأ السلامة.

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الاسطورة بث مباشر النصر بث مباشر يلا شوت الجديد دوري بلس رابط مشاهدة مباراة النصر بث مباشر كورة لايف كورة ستار النصر وذوب اهن مباشر اليوم بي ان يوتيوب، وينتظر النصر السعودي مواجهة قوية للغاية في دور الستة عشر حيث يعتمد تحديد طرف المواجهة بنتيجة لقاء اليوم ففوز النصر يمنحه المركز الأول في الجموعة ولكن يضرب له موعدا مع اتحاد جدة في كلاسيكو سعودي أما التعادل أو الخسارة يضعه في مواجهة نادي الوحدة الاماراتي في ديربي عربي مثير فمع من ستكون مباراة ثمن النهائي.

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سيتم اضافة البث الخاص باللقاء قبل انطلاقه بقليل

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