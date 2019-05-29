صعوبات مالية تعيق انتقال سانيه إلى بايرن بحسب هونيس

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أقر أولي هونيس رئيس نادي بايرن ميونيخ، بطل الدوري الالماني في المواسم السبعة الماضية، أن صعوبات مالية تعيق فريقه من التعاقد مع جناح مانشستر سيتي الإنكليزي الدولي الالماني لوروا سانيه.

وارتبط اسم اللاعب الدولي البالغ 23 عاما في الاسابيع الاخيرة بانتقال محتمل الى النادي البافاري بعدما تداولت تقارير صحافية عدم رضاه عن الوقت الذي يمضيه داخل الملعب مع فريقه الحالي سيتي صاحب ثلاثية تاريخية (الدوري ـ الكأس - كأس الاندية الانكليزية المحترفة) في الموسم المنصرم.

وكان هونيس اكد الاسبوع الماضي أن فريقه مهتم بالتعاقد مع سانيه، ولكنه عاد وصرح الاربعاء أن صفقة اللاعب الالماني قد تكون باهظة الثمن على ابطال الدوري الالماني.

وفي حديث لصحيفة "بيلد" الالمانية قال هونيس "ليس لديّ أي أرقام دقيقة (عن ثمن اللاعب)، ولكن أعتقد انها (الصفقة) ستكون صعبة جدا من الناحية المالية".

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وحطم بايرن الرقم القياسي لأغلى صفقة تعاقد في تاريخه مطلع العام الحالي بضمه لاعب اتلتيكو مدريد الاسباني المدافع الدولي الفرنسي لوكاس هرنانديز مقابل 80 مليون يورو (89،2 مليون دولار)، الامر الذي دفع هونيس إلى رفض فكرة إنفاق مبلغ اكبر على لاعب واحد.

وطالبت العديد من الشخصيات الكروية في المانيا الفريق البافاري بالتعاقد مع سانيه، منها المدرب الوطني يواكيم لوف وقائد المنتخب وبايرن السابق لوثر ماتيوس.

وصرح لوف لصحيفة "بيلد" السبت "في حال انتقل (سانيه) إلى بايرن، سيكون أمرا جيدا له ولنا".

في المقابل كتب ماتيوس في موقع "سكاي سبورت ألمانيا" الإثنين "أنا واثق أن سانيه سيذهب إلى بايرن".

وتابع "عندما يعترف أولي هونيس علنا باهتمامه بأحد اللاعبين، ينتهي الامر به بأن ينضم إلى بايرن".