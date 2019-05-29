أهم 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم 29 مايو 2019 العديد من الأخبار الرياضية المهمة، وأبرزها رسمياً.. طاقم تحكيم مصرى لمباراة بيراميدز وحرس الحدود، الأهلى يكشف تطورات إصابة أجايى وحمودى من الكدمات.

طاقم تحكيم مصرى لمباراة بيراميدز وحرس الحدود

تقرر إسناد مباراة بيراميدز وحرس الحدود المقرر لها العاشرة مساء غد الخميس فى الجولة الـ34 للدورى إلى حكام مصريين.

رسمياً.. دجلة يطلب حكاما أجانب لمباراته أمام الإنتاج الحربى

تقدم نادى وادى دجلة بطلب رسمى لاتحاد الكرة يطلب فيه تعيين حكام أجانب لمباراته أمام الإنتاج الحربى، المقرر لها 3 يونيو المقبل فى إطار مباريات الجولة الـ34 للدورى.

إيهاب جلال يطلب التعاقد مع ثنائى الزمالك

طلب إيهاب جلال المدير الفنى للمصرى البورسعيدى التعاقد مع ثنائى الزمالك عماد فتحى المعار لإنبى وأحمد داوودا المعار للاتحاد السكندرى.

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فحص طبى يحدد مصير أحمد الشيخ من تدريبات الأهلى

يؤدى أحمد الشيخ لاعب الأهلى، اليوم، برنامجا تأهيليا للتعافى من إصابته التى تعرض لها مؤخراً، حيث أُصيب بكدمة فى كاحل القدم أبعدته عن المشاركة فى التدريبات الجماعية.

الأهلى يكشف تطورات إصابة أجايى وحمودى من الكدمات

أكد الجهاز الفنى للأهلى جاهزية ثنائى الفريق جونيور أجايى وأحمد حمودى، بعد مشاركتهما فى مران الفريق الجماعى الذى أقيم أمس على ملعب التتش.

جهاد جريشة يلجأ لـ أبو ريدة لحل أزمة إيقافه من الكاف

لجأ جهاد جريشة الحكم الدولى إلى هانى أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة وعضو المكتب التنفيذى للاتحادين الدولى والأفريقى من أجل التدخل فى أزمة إيقافه من قبل الاتحاد الأفريقى لكرة القدم كاف.



اتحاد الكرة يُحدد 10 سبتمبر المقبل موعدا لنهائى كأس مصر

حدد مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة هانى أبو ريدة، يوم 10 سبتمبر المقبل موعدا لنهائى كأس مصر، الذى سيتم استئنافه مع بداية الدورى الجديد.