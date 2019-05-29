شكرا لقرائتكم خبر عن اعرفها معانا.. الوثب من حروب الإغريق إلى الأولمبياد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الرياضة لا تقتصر على ألعاب بعينها تلك التى نعرفها عبر الشاشات أو التى نتابعها من خلال الأخبار المقروءة والمسموعة، بل هناك ألعاب أخرى يكاد لا يعرفها الكثير منا، نظرا لغرابتها أو لعدم ممارستها فى مصر.

”الخليج 365” يلقى الضوء على هذه الرياضات من خلال التقرير التالى..



الوثب الطويل

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هى رياضة ظهرت أيام الإغريق، حيث كانوا بحاجة إلى عبور الأنهار والخنادق والحواجز التى تعترض طريقهم أثناء الحرب والسلم، وتهدف للقفز لأبعد مكان.



الوثب الطويل

وتطورت رياضة الوثب وانتشرت حتى وصلت إلى المشاركة فى دورة الالعاب الأولمبية.



الوثب

ولرياضة الوثب 3 أنواع هى القفز العالى والقفز بالعصى بالإضافة إلى القفز الثلاثى.



وثب عالى

يبدأ الوثب بالجرى أولاً فى المكان المخصص مع تزايد تدريجى فى السرعة، حيث تمنح للقافز قدرة أكبر على دفع الجسم اٍلى الأمام، ويجب على المتنافس ألا يرجع أى خطوة للوراء بعد القفز.