شكرا لقرائتكم خبر عن عاد مصابا.. عاصم مرعى فى القاهرة للانضمام لمنتخب السلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عاد عاصم مرعى لاعب منتخب السلة المحترف فى بينار كارسياكا التركى، إلى القاهرة للخضوع إلى العلاج، قبل الانضمام للمنتخب.

ومن المقرر أن يخضع مرعى لجلسات تأهيل علاجية، على أن يحدد الطبيب فترة العلاج، وعلى أساسها ينضم إلى لقائمة المنتخب استعدادا للتصفيات الأفريقية.

ويشارك منتخب السلة فى تصفيات المنطقة الخامسة الأفريقية، والتى تقام بأوغندا يونيو المقبل.

يذكر أن منتخب السلة بدأ معسكرا داخليا بالقاهرة يستمر حتى الاثنين المقبل.